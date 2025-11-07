De Biasi: "Hojlund non ha dimostrato tutto il suo valore, ma va innescato meglio"

Gianni De Biasi, allenatore, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Hojlund ha tante varianti di gioco, a differenza degli altri attaccanti in rosa. Ancora non ha fatto vedere tutto il suo valore, tutto il suo talento. Si è ambientato subito e ha cominciato bene, poi però ha avuto un infortunio muscolare che sicuramente l'ha condizionato.

Ora credo che i tempi siano maturi per dimostrare il suo valore. L'ex Atalanta è un giocatore che quando ti prende il tempo non riesce a riprenderlo, ha i tempi giusti per attaccare la linea e ha bisogno dei giocatori giusti per essere innescato".