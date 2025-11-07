Divieto trasferta, il sindaco di Bologna: "Napoletani, stavolta ci mancherete"

vedi letture

Matteo Lepore, sindaco di Bologna, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Questa volta ci mancherete, mi dispiace che la trasferta sia vietata ai napoletani. Siamo convinti che faremo bene in questa partita.

Il Bologna è una squadra molto bella da vedere, quindi mi aspetto una altrettanto bella partita. La città è pienamente a sostegno della squadra perché i calciatori danno tutto in campo. Essere in zona Europa è un motivo di enorme soddisfazione".