Del Genio: "Servono i gol degli esterni! Col Bologna mi aspetto un Napoli aggressivo"

vedi letture

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Gli esterni offensivi del Napoli devono cominciare a fare qualche gol. Capisco che in questa squadra segnino tanto i centrocampisti, ma ora servono le reti anche degli attaccanti esterni per migliorare il bottino dei gol realizzati.

Bologna? Spero di vedere un Napoli aggressivo, che vada a recuperare il pallone alto, nonostante il Bologna esca bene in costruzione. Perché se loro escono bene ma il Napoli aggredisce bene è una bella sfida. Anche perché se recuperi il pallone in alto puoi innescare la velocità di Neres e Hojlund. Credo comunque che il Napoli farà questo genere di partita, non farà una partita di rinuncia e di difesa".

