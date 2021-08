De Biasi: "Insigne porti i compagni nei vicoli per fargli capire cosa significa Napoli"

“Insigne è il vero capitano del Napoli, deve portare i suoi compagni di squadra in giro per la città a vivere i vicoli ed a fargli capire cosa significa vivere la maglia azzurra. Non riesco a vederlo con un’altra maglia”. E’ stato allenatore dell’Albania, facendo grandi cose con la nazionale tosca, ma è stato anche sulla panchina del Torino, del Brescia e dell’Udinese: attualmente, Gianni De Biasi, è il commissario tecnico della nazionale dell’Azerbaijan, da dove è intervenuto a “La Città del Calcio” su Kiss Kiss Napoli. “Spalletti è un allenatore capace, che negli anni ha dimostrato di avere ottime qualità. Lungo il corso delle sue esperienze ha avuto a che fare anche con delle grane, come quella con Totti a Roma, però le sue bontà di allenatore non sono mai state messe in discussione. Con Spalletti, il Napoli può togliersi buone soddisfazioni: ha buone qualità in tutti i reparti della squadra, in difesa ed in attacco hanno giocatori invidiati da tantissime squadre, ed a centrocampo può variare fra tante possibilità.

E’ una squadra che può giocarsi le giuste carte per la qualificazione in Champions: Juventus e Inter sono di un altro livello, e se la gioca alla pari con l’Atalanta e la Lazio. Ieri sera, il Napoli è stato bravo a non scomporsi dinanzi ad una squadra che già gioca insieme dall’anno scorso: in dieci contro undici, si è ben compattato e non si è lasciato mangiare dalla neopromossa Venezia. Nonostante l’inferiorità numerica, l’infortunio di Zielinski ed il rigore sbagliato da Insigne, il Napoli ha avuto grandi occasioni ed ha portato a casa la vittoria”.