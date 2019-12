De Biasi: "Ma come si fa a discutere Ancelotti ed i suoi metodi? Anche l'anno scorso l'ha dimostrato..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'allenatore Gianni De Biasi che ha analizzato il momento del Napoli che domani sfiderà l'Udinese: "Sarà una partita delicata, anche se dal punto di vista tecnico non dovrebbero esserci problemi. Il momento non è buono, nell'ultimo periodo ha fatto bene solo in Champions ed è una situazione da analizzare bene perché nelle previsioni nessuno poteva immaginare un Napoli così lontano dal vertice ed addirittura da un posto Uefa".

METODOLOGIA DI LAVORO - "Se mettiamo in discussione Ancelotti sul lavoro di campo, allora iniziamo col piede sbagliato. Ognuno ha il suo modo di pensare, di vedere il calcio, poi se i risultati non arrivano allora si va ad indagare su tutto. Ancelotti ha dimostrato nella sua carriera di poter raggiungere obiettivi importanti, non si rincitrullisce di certo di colpo ed è arrivato secondo con questa squadra dietro solo ad una grande Juve ed in Champions per mano del Liverpool che è diventato campionato. Come si fa a discuterlo? Tutti dovrebbero fare autocritica, ognuno deve cambiare approccio".