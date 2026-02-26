De Biasi: "Osimhen, che rispetto verso Spalletti! Napoli in flessione"

A Stile TV, nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra”, è intervenuto Gianni De Biasi, allenatore ed ex tecnico di Paolo Sammarco: “Non mi è mai successo che un calciatore si comportasse come ha fatto Osimhen con Spalletti, ma devo dire che è giusto. Ha fatto bene a rispettarlo.

Sammarco? Da quando lo allenai l’ho perso di vista. Anche Zanetti era un mio ex calciatore. Sono ragazzi che si sono formati con il tempo e con il percorso. Entrambi hanno le potenzialità per fare bene, ma devono fare esperienza. La squadra è stata smembrata e, secondo me, la salvezza è molto difficile per il Verona.

Gli infortuni dipendono dalle troppe partite? Il recupero è parte integrante del lavoro e se non hai i tempi aumenta il rischio, così è più facile che ci siano problemi muscolari. La casistica aumenta con l’aumentare delle gare.

Il Napoli ha avuto una flessione in quest’ultimo periodo. Guardavo l’Atalanta e vedevo che dopo l’Inter, che viaggia ad una media di 2,8, c’è proprio la squadra di Palladino. Il Napoli è sotto la media. Con 12 partite da giocare credo ci sia il tempo per il recupero anche dell’Atalanta.”