Luchè da Sanremo: “Preferirei il 5° Scudetto del Napoli alla mia vittoria del Festival”

Il Napoli di Antonio Conte è arrivato simbolicamente anche a Sanremo, non soltanto attraverso il gesto del quarto Scudetto mimato dal maestro Enzo Campagnoli durante la prima serata, mantenendo così la promessa fatta ai microfoni di Radio Tutto Napoli. A riportare il club azzurro al centro della scena dell’Ariston è stato anche Luchè, celebre rapper napoletano, che nel corso della conferenza stampa si è trovato a rispondere a un curioso confronto tra musica e calcio.

Meglio la vittoria di Sanremo o lo scudetto del Napoli? La risposta di Luchè

Preferiresti la vittoria del festival di Sanremo o il quinto scudetto del Napoli? Alla domanda diretta del giornalista, il rapper non ha avuto esitazioni, scegliendo il calcio e la sua città: "Lo scudetto del Napoli! Sarebbe una cosa più importante per la città, senza ombra di dubbio. Ridarebbe tanta fiducia a Conte e alla squadra che stanno vivendo un’annata difficile".