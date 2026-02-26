Sky, Compagnoni: "Il Napoli al completo avrebbe lottato per lo scudetto"

Maurizio Compagnoni è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per analizzare il momento degli azzurri in stagione a due giorni dalla gara col Verona.

“I rientri sono fondamentali per il prosieguo del cammino del Napoli: sono due mesi che giocano sempre gli stessi, Conte non può che spremerli data l’emergenza. Il Napoli al completo avrebbe lottato per lo scudetto. Credo sia arrivato il momento di cominciare a recuperare i lungodegenti. Il ritorno al 4-3-3 ci può stare, soprattutto perché hai trovato Alisson sulla sinistra che è all’altezza della situazione, quindi immagino potrebbe accadere anche grazie al recupero di Anguissa”.

“La Juve rischia di pagare dazio contro la Roma avendo avuto un grande dispendio di energie fisiche e mentali contro il Galatasaray. Paradossalmente i bianconeri ultimamente mi stanno piacendo tantissimo, nonostante le sconfitte. Con portiere ed attaccante, la Juve l’anno prossimo può lottare per lo scudetto. David non ha fatto bene fin qui, e la squadra ha un problema lì davanti. Il Napoli deve recuperare i suoi infortunati e non deve preoccuparsi delle avversarie. Ha speso quasi 200mln sul mercato, deve per forza entrare nelle prime quattro. Non si conoscono i tempi precisi di recupero di tutti, ma certamente gli azzurri devono concentrarsi solo su sé stessi. Il rientro di De Bruyne, Anguissa, McTominay nelle prossime settimane può sopperire all’assenza di chi invece resteà ancora fuori, almeno darà modo di far tirare il fiato a chi sta giocando sempre”.