Cruciani: “Napoli, basta piagnistei ridicoli! Altro che Marotta League, Scudetto Inter meritato”

vedi letture

Giuseppe Cruciani, giornalista e conduttore radiofonico, nel corso del suo intervento al podcast Numer1 ha parlato anche del Napoli e delle polemiche arbitrali in seguito al match contro l’Atalanta: “Ma davvero qualcuno a Napoli e non solo a Napoli pensa che sarà uno Scudetto assegnato dal Var, rubato dall’Inter, regalato all’Inter dagli arbitri o dalla fantomatica e ovviamente inesistente Marotta League?

Chiunque pensi questa roba qui è evidentemente un cretino dato che fino alla vicenda Bastoni di favori a vantaggio dei nerazzurri se n’erano visti pochissimi, addirittura il contrario si potrebbe dire. Smettetela quindi di romperci le palle con i soliti piagnistei vittimisti. Se l’Inter arriverà fino in fondo sarà un’impresa sportiva, a mio avviso, eccezionale. Basta ricordarsi com’era ridotta l’Inter il 31 maggio 2025 dopo la disfatta con il Paris Saint Germain”.