De Bruyne: "Non mi ritirerò dalla nazionale dopo il Mondiale, mi sento bene"

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Dal ritiro del Belgio negli Stati Uniti, Kevin De Bruyne ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa

Dal ritiro del Belgio negli Stati Uniti, Kevin De Bruyne ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa: “Sto prendendo sempre più ritmo, ho già giocato più di quanto immaginassi. Mi alleno con la squadra da quattro settimane e mi sento bene. Non credo che giocherò due volte novanta minuti in questa tournée, ma non è necessario. Non penso di lasciare la nazionale dopo il Mondiale: finché mi sentirò bene, continuerò ad andare avanti”.

Le parole di De Bruyne sul caso Lukaku

De Bruyne si è soffermato anche sul caso Lukaku “A Napoli c’è sempre tanto rumore, tutto viene amplificato”, ha spiegato in conferenza. “Non conosco i dettagli, ma è chiaro che la situazione di Rom è complicata. Si è infortunato e non è stato al meglio. Spero che Romelu torni il prima possibile”.

Il paragone tra De Bruyne e Lukau

Poi il paragone tra i due percorsi di recupero: “Io ho fatto una riabilitazione completa in Belgio, lui metà ad Anversa e metà a Napoli. Quando ci sono due prospettive diverse, diventa difficile lavorare insieme. Non è l’ideale per essere al top”.