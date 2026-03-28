Pjanic sulla lotta-Scudetto: "Tutto aperto, ma l'Inter può amministrare il vantaggio"

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Il Mondiale si avvicina. In attesa di sapere se l'Italia o la Bosnia parteciperanno alla competizione negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, Miralem Pjanic ha espresso il suo parere, nel corso di un'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, su chi possa essere la favorita per la vittoria finale: "La mia favorita è la Spagna - ha esordito - che con Pedri e Yamal ha davvero tanta qualità. Superiore alla media. Poi tengo dentro Brasile, Argentina e anche Portogallo, che può arrivare in fondo".

Venendo alla nostra Serie A, l'ex centrocampista ha commentato la situazione in vetta alla classifica con l'Inter capolista seguita da Milan e da Napoli, che dopo la sosta si affronteranno: "Vedo una competizione ancora aperta - ha proseguito - anche se l’Inter ha guadagnato un bel vantaggio e può amministrarlo in questo finale di stagione".