De Bruyne sul lavoro di Conte: "Muscoli che mi fanno più male? Tutti!"

Quale muscolo le fa più male dopo venti giorni di preparazione con Conte? "Ah, tutti!". Ha risposto così Kevin De Bruyne nella sua intervista di questa mattina al Corriere dello Sport in cui si parla anche di aspetto fisico e dei primi giorni di lavoro in Italia. "È difficile ed è molto diverso rispetto a quello a cui ero abituato in Inghilterra, ma mi sento bene. Sto gestendo tutti gli allenamenti e sono molto felice di quello che stiamo facendo. Mi fa bene allenarmi in questo modo, è una buona cosa".

Inevitabile: prime differenze di metodo tra Conte e Guardiola. "Direi che sono due modi diversi di giocare: probabilmente Pep è un po’ più attento al controllo della palla e al possesso, mentre Conte è un po’ più strutturato nel gioco e punta molto sulla mentalità. Pep lavora più sulla zona. Ci sono un paio di cose diverse, ma ogni allenatore ha i suoi principi e le sue caratteristiche".