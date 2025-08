Podcast De Canio: "Napoli più competitivo in Italia, ma in Europa serve ben altro..."

Ospite di TMW Radio, durante Calciomercato e Ritiri, è stato mister Luigi De Canio.

Napoli, già sei acquisti e altri ne arriveranno. Che squadra sta nascendo?

"I nomi che si fanno e le opportunità che possono esserci vanno tutte verso una decisione condivisa, il club ha capito bene le problematiche poste lo scorso anno da Conte, che diceva che sarebbe stato un miracolo vincere il campionato e che per essere competitivi bisogna alzare il tasso qualitativo della rosa. E lo si sta facendo. E' certamente un mercato che soddisfa più Conte, perché c'è una rosa che ha più qualità. Ma questo non rende il Napoli una stella nel firmamento europeo. E' più competitiva in Italia, ma in Europa è ancora una squadra che ha necessità di ben altro".

Forse serve la ciliegina sulla torta dal mercato. E per molti era Lookman:

"Il tifoso napoletano dovrebbe ricordarsi quando si comprava Savoldi spendendo due miliardi, cifre inarrivabili per tutte le società, ma il Napoli non vinceva. Si diventa grandi quando si cresce in tanti aspetti, non solo quello calcistico. non è che se spendi tanti soldi, poi vinci".

Conte saprà variare squadra in questa lunga stagione?

"Un allenatore preparato, come lo è Conte, che non è legato come altri ad un certo modo di stare in campo, se ha la possibilità di avere giocatori con caratteristiche tattiche diverse ha il dovere di valorizzarli, facendogli assimilare dei contesti dove può esprimersi al meglio. Dentro un certo canovaccio tattico, c'è la possibilità di poter variare. L'allenatore bravo è chi sa valorizzare le caratteristiche dei suoi e mette nelle condizione tutti di saper fare nella partita quello che devono fare".