L’allenatore Luigi De Canio è intervenuto durante la trasmissione 'A Tutto Mercato’: “Il Napoli sta vivendo in maniera razionale questo momento di ricambio generazionale. Gli arrivi hanno ottimi valori, sia per il presente, ma soprattutto per il futuro".