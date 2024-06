De Canio: "Se c’è una colpa da dare ad ADL è di non aver anticipato l’arrivo di Conte"

“Non mi aspetto una rivoluzione, ma casomai un aggiustamento della rosa".

TuttoNapoli.net

L’ex allenatore del Napoli Luigi De Canio, nel corso del suo intervento a Tmw Radio durante la trasmissione 'Piazza Affari', ha analizzato vali temi legati all’arrivo di Conte e Napoli e all’Italia di Spalletti.

Con l’arrivo di Conte si attende una rivoluzione nell’organico del Napoli?

“Non mi aspetto una rivoluzione, ma casomai un aggiustamento della rosa. Non solo chiaramente in funzione dal cambio modulo, che non appare neanche scontato, ma soprattutto in funzione della ricerca della qualità per garantire un salto di livello.

Se c’è una colpa che si può imputare a De Laurentiis è di non aver anticipato l’arrivo di Conte, penso che avrebbe dato ai giocatori una scossa nel finale di stagione. Logicamente c’è da aspettarsi un ricambio per non avere più persone scontente, ma motivate”.

Un commento sul pareggio scialbo di ieri dell’Italia?

“Credo che Spalletti abbia le idee molto chiare, ha semplicemente voluto verificare le risposte di chi ritiene sotto esame. Da parte dei giocatori penso non ci sia stata quelle determinazione che si vede invece nelle partite ufficiali. La nostra storia d’altronde ci racconta di amichevoli non esaltanti a cui sono seguite ottimi percorsi nelle competizioni”.

Vede similitudini tra l’Italia di Conte e l’Italia di Spalletti?

“È stata un’esperienza nuova per entrambi. Conte comunque quegli ambienti li aveva frequentati anche da calciatore, mentre Spalletti ci è arrivato solo ora. La similitudine sta nella cura del lavoro e nella ricerca della sperimentazione. Tutti e due hanno una forte carica emotiva”.

Che Nazionali vede favorite per l’Europeo?

“L’Inghilterra è quella che mi convince un po’ di più, anche se nelle grandi competizioni c’è sempre qualcosa che non va per il verso giusto. Spagna e Germania sono nutrite di grandi talenti e poi non va dimenticato il valore della Francia, che ha giocatori di livello in ogni reparto”.