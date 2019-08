De Giovanni apre ad Higuain: "Sarebbe un sogno riaverlo, perfetto per il progetto Ancelotti"

Maurizio De Giovanni, scrittore napoletano, torna a parlare ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sulla decisione della Juventus di vietare la vendita dei biglietti per la sfida col Napoli alle persone nate e residenti in Campania: "La cancellazione della voce dopo quasi 48 ore, anche controvoglia, dimostra che non si è trattato di una correzione ma un passo indietro obbligato dalla reazione dell'opinione pubblica. Parliamo di una discriminazione che sconfina nel razzismo, di una gravità spaventosa che mi auguro porti ad un'accurata riflessione da parte dei tifosi juventini nati in Campania".

"Non da oggi, ma da almeno 3 anni, il Napoli ha bisogno di una vera prima punta. Il Napoli crea il doppio delle palle gol per segnare al pari di altre squadre con la metà delle occasioni costruite. I profili presenti lì avanti sono di buona qualità, se si vuole arrivare secondi però, hanno bisogno di un giocatore che davanti la porta non sbagli. Capisco la pista Llorente, capisco Icardi, ma per quella che è la necessità della società punterei molto di più su un profilo come quello di Lozano, sì attaccante esterno che però segna. Un attaccante come Milik non basta, più che contarli, i suoi gol dovremmo pesarli: quanto gol decisivi ha realizzato il polacco? Troppo pochi per essere il jolly di questa squadra.

Higuain sarebbe il profilo adatto, conosce già l'ambiente, sa come muoversi e sarebbe perfetto nel progetto Ancelotti. È tutto quello di cui sul Napoli ha bisogno, sarebbe un sogno riaverlo in azzurro".