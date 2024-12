De Giovanni boccia Danilo: “Troppi infortuni, non mi convince! Preferisco Ismajli o Quarta”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un Calcio alla Radio-Terzo Tempo è intervenuto lo scrittore Maurizio De Giovanni: “Il Napoli di quest’anno si basa su un solido equilibrio. Non fa tanti gol ma ne subisce veramente pochi e al momento è primo in classifica. E’ cambiato tutto rispetto all’ultima stagione e grandi meriti vanno riconosciuti ad Antonio Conte. Tutti i reparti stanno dando il loro contributo, forse manca qualcosa dal centrocampo.

McTominay? E’ un gran giocatore ma non ci si può aspettare un calciatore alla Zielinski. Lo scozzese ha bisogno di un’alternativa interessante e non credo che Raspadori sia l’idea giusta. Conte è stato freddo nel parlare di mercato perché rispetto al pre-campionato alla rosa del Napoli mancano delle seconde linee, ad agosto agli azzurri mancavano ancora dei titolarissimi.

Non credo che si possa giocare con Juan Jesus anche contro squadre di alta classifica. Danilo? E’ un veterano spesso soggetto ad infortuni, non mi convince affatto. Mi piacciono i giocatori già pronti per l’impiego come Ismajli o Martinez Quarta, Danilo non lo è. Se Conte vuole un calciatore, chiunque esso sia, gli va dato.”