De Giovanni: "Conte ha dato voce ai tifosi che sul Var pensano questo da anni"

Maurizio De Giovanni, scrittore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Conte ha dato voce a ciò che tutti i tifosi pensano da quando è stato istituito il VAR. Anche nei dettagli deve intervenire il VAR, per i calci d’angolo e i falli laterali. Con tutto ciò che c’è attorno alle scommesse non è possibile agire così. Quando io spettatore vedo un errore, come fa un arbitro a nasconderlo? E’ tutto sbagliato e Conte non ha fatto altro che indicare con chiarezza questo problema.

De Laurentiis ha fatto benissimo ad allinearsi a Conte, ritengo sia terribile il servizio del TG1 di ieri. E’ un servizio che è andato in onda alle 20.30, ha fatto vedere il rigore su Politano ad Empoli e ha paragonato quello al fallo di Anguissa. Hanno riportato le dichiarazioni di Marotta, ma oggi Mariani è stato mandato in B per diverse giornate, ciò vuol dire che i vertici arbitrali hanno ammesso l’errore.

Serie A? Il livello di equilibrio quest’anno è allucinante e un errore arbitrale pesa di più. Se fosse stato assegnato il rigore all’Udinese l’Atalanta avrebbe perso punti. Uno come Conte non è come gli altri, se parla Conte lo devono ascoltare. Il Napoli è in ricostruzione, ha bisogno di almeno 2 o 3 sessioni di mercato per dare a Conte la squadra che ha in mente”.