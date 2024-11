Caos Var, Tg1: "Sotto accusa alcuni 'rigorini' come Politano a Empoli"

Ieri sera al Tg1 nel servizio sulle polemiche arbitrali si parla di 'rigorini' e si fa riferimento anche a quello assegnato al Napoli a Empoli.

"Evviva il Var. Sette anni fa la tecnologia per un calcio senza polemiche, invece si discute ancora del contatto Anguissa-Dumfries. Var in silenzio, può intervenire solo in caso di chiaro ed evidente errore, come da protocollo. Sotto accusa certi contatti come Anjorin e Politano a Empoli o tra Theo Hernandez e Dodo in Fiorentina-Milan, i cosiddetti 'rigorini'. Forse aveva ragione Boskov prima del Var: rigore è quando arbitro fischia".