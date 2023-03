De Giovanni ricorda Minà: "Per Troisi e Maradona era di famiglia, non cercava lo scoop"

Maurizio De Giovanni, giornalista e scrittore, è intervenuto al Vg 21 Mattina su Canale 21

Maurizio De Giovanni, giornalista e scrittore, è intervenuto al Vg 21 Mattina su Canale 21: "Gianni Minà è stato un cardine della comunicazione, un amico comune. Non era un giornalista che intervistava qualcuno di importante e basta, era amico nostro ed era in grado di parlare a tu per tu con personaggi famosi, come se li stessimo intervistando noi. Ha creato un linguaggio unico. Abbiamo avuto grandissimi giornalisti che hanno intervistato grandi uomini che hanno segnato un'epoca, ma nessuno utilizzava il linguaggio amichevole di Minà che costruiva un ponte tra noi e loro. Troisi e Maradona, ad esempio, lo consideravano di famiglia. Con Minà va via un modo unico e personale e caratteristico di fare giornalismo.