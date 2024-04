De Giovanni: “Si pensa poco ai tifosi, soprattutto quelli fuori Napoli”

Maurizio De Giovanni, scrittore e tifoso del Napoli, è intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero

Maurizio De Giovanni, scrittore e tifoso del Napoli, è intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: “Io credo che si pensi poco ai tifosi: non solo ai napoletani che vanno al Maradona a sostenere la squadra, come un tifoso deve fare, e che fischiano a fine partita come hanno diritto di fare. Si pensa poco soprattutto a quelli che sono fuori Napoli, cambia tutto. Essere tifoso del Napoli è questione d’identità, non finisce con la fine della partita. Manca un pezzo. I tifosi fuori da Napoli sono stati molto felici, per loro è ancora più bruciante dover vivere questa condizione. Credo che la società, i giocatori, l’allenatore e lo staff tecnico dovrebbero pensare di più ai tifosi: quella maglietta, come tutte le altre, rappresenta qualcosa. Ma questa maglietta rappresenta l’anima, l’umore e lo stato d’animo di una città. Sarebbe giusto ricordarsene e dare un po’ di più, non soltanto per vincere ma soprattutto per sapere di essere usciti dal campo sapendo di aver dato tutto.

I tifosi del Napoli applaudono se perdi ma hai dato tutto, ma questa squadra non sta dando tutto e non è nemmeno una squadra in questo momento.

Credo sia necessario un momento di riflessione pensando ai tifosi lontano da Napoli e ai club di tifosi che si riuniscono solo per vedere la partita e per specchiare, nei loro occhi, la loro identità”.