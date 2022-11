De Giovanni si rivolge ai tifosi: “Errori arbitrali? L’attenzione va mantenuta molto alta”

Lo scrittore Maurizio De Giovanni è intervenuto ai microfoni di Televomero nel corso della trasmissione ‘Il bello del calcio’

Lo scrittore Maurizio De Giovanni è intervenuto ai microfoni di Televomero nel corso della trasmissione ‘Il bello del calcio’: “Gli errori arbitrali contro il Napoli? Ho la chiara sensazione che la posizione del Napoli sia avvolta da un certo silenzio mediatico non per questioni societarie, ma per bacino d’utenza. I grandi quotidiani sportivi nazionali, per queste ragioni, prevedono che gli azzurri siano posti in posizione secondaria. Questo incide fatalmente anche sul campo. Oggi si parla ancora del ‘mani’ di Danilo in area e non di quello di Osimhen, il calcio è strano e ci sono concetti come quello di ‘discrezionalità’ che non comprendo. Pensare che il Napoli possa vincere con 10 punti di vantaggio è molto ottimistico, secondo me si giocherà sui 2/3 punti.

Milan-Fiorentina? Se fosse stato fischiato il rigore su Tomori i rossoneri avrebbero perso. Se non ci fosse dolo, ci ritroveremmo dinanzi alla coppia arbitro-VAR più scadente della storia. Inoltre, c’è anche il gol del 2-1 su intervento di Rebic. Il Napoli attuale, rispetto alle società del passato, ha meno rapporti con i media. In altri tempi i calciatori erano spesso ospiti di trasmissioni sportive. Non dimentichiamoci che parliamo di un club che non ha delle sue strutture di proprietà. Sugli errori arbitrali dico ai tifosi di mantenere la soglia dell’attenzione molto alta, gli sbagli incidono allo stesso modo in tutte le giornate e il Napoli quest’anno può giocarsi qualcosa di molto importante. Se il caso dell’AIA, che è molto grave, fosse capitato altrove sarebbe stata subito commissariata”.