De Giovanni sicuro: "De Bruyne è il miglior fuoriclasse in Serie A da CR7"

Maurizio De Giovanni, scrittore e drammaturgo, è intervenuto ai microfoni di OttoChannel nel corso di 'Speciale Castel di Sangro': “De Bruyne sta migliorando, e lo sapevamo. Lui lo ha detto che sarebbe migliorato dí partita in partita, di allenamento in allenamento. Deve prendere il ritmo e lo sta prendendo. Io sono convinto che De Bruyne sia il più grande fuoriclasse che sia venuto in Italia negli ultimi anni a questa parte, bisogna risalire a Cristiano Ronaldo per avere un giocatore di pari livello.

Sono convinto che ci darà enormi soddisfazioni, e in generale vedo una squadra profondamente motivata: si allena a testa bassa. Conte è uno che pretende tanto e tanto sta avendo da questi ragazzi, quindi io direi che siamo molto contenti e abbiamo ottime motivazioni per essere molto ottimisti. Poi chiaramente deve parlare il campo, il campo parla e la carta fa tutti altri discorsi. Noi adesso abbiamo una squadra sulla carta molto forte, dobbiamo vedere il completamento e poi soprattutto cosa dirà in campo quest’amalgama”.