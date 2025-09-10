De Grandis: "Kean? Ecco perchè le big non hanno provato a strapparlo alla Fiorentina"

vedi letture

Il giornalista Stefano De Grandis ha parlato a margine del premio "Nereo Rocco": "Intanto Firenze è una città meravigliosa, ora vengo meno ma mi è sempre piaciuta e bello ricevere un premio nella casa della Nazionale, è più romantico".

Quanto importanti le due vittorie della Nazionale? "Tanto perché aumentano l'autostima, perché la Nazionale si è un po' persa negli ultimi tempi, ora si può provare anche ad arrivare primi anche se non sarà facile. Mi è piaciuta di più nella prima gara mentre nella seconda mi ha preoccupato lo squilibrio tattico".

Però si è visto un grande Kean? "Sì, lui è un uragano, con la sua forza si carica la Nazionale sulle spalle anche nei momenti di buio in cui la Nazionale stava soffrendo. Anche nel primo tempo le sue sgroppate e spunti sono stati vitali. E' cresciuto nella Fiorentina, non dico che faccia reparto da solo perché era con Retegui e i due insieme sono uuna coppia completa. Kean è la forza, Retegui quello che fa le sponde per lui".

Come mai nessuna big ha bussato? "Forse perché una stagione non basta ma secondo me hanno sbagliato a non farlo, d'altro canto i capitali arrivano dall'Arabia Saudita e ci sono poche squadre nel nostro campionato disposte a spendere così tanto. Ma Kean è una certezza in attacco in serie A"

La Fiorentina quanto deve temere il Napoli? "Lo deve temere perché è una squadra quadrata, ha solidità difensiva e non ha ceduto nessuno. Kean potrebbe trovarsi di fronte Buongiorno-Beukema, la B&B, che è una ditta di difensori niente male. La Fiorentina è una squadra di grande talento, peccato per l'assenza di Gudmundsson".

Quale la chiave tattica? "Ci vuole solidità difensiva, il Napoli non è in grande forma ma ti può portare avanti lo 0-0 e poi trovare il gol con uno dei suoi campioni. Anche la Fiorentina non deve avere fretta, non sbilanciarsi e fare la partita per il Napoli perché stando attenta non è detto che non possa sbloccarla lei".