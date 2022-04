De Laurentiis jr ambizioso: "Bari subito in A. Con Ibrahimovic? Perché no?"

Luigi De Laurentiis parla al Corriere dello Sport: "Bari subito in A. Con Ibra? Perché no?"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Luigi De Laurentiis parla al Corriere dello Sport: "Bari subito in A. Con Ibra? Perché no?". Il presidente del Bari ha detto la sua sul trionfale cammino dei biancorossi, tornati in Serie B. E ora a Bari si sogna il doppio salto: "Vogliamo lottare per salire subito. Se poi ci riusciremo, ci porremo il problema della multiproprietà". E poi chiude con una battuta su Ibrahimovic...in biancorosso: "Ibra mi diverte da morire. Un personaggio a parte, grande comunicazione, potente, irriverente. Portarlo a Bari a 41 anni? Perché no! (ride)".