De Luca sul San Paolo: "Ora è un'altra cosa, senza noi il Comune neanche nel 3000 avrebbe risolto il problema"

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato dei lavori al San Paolo a margine dell'inaugurazione del ristrutturato campo da rugby a sette: "Il San Paolo e' un altro stadio. Prima che intervenissimo noi, era in atto una discussione tra il Comune di Napoli e la societa' di De Laurentiis, ma di concreto non c'era niente. Abbiamo investito 23mln di euro. Significa avere fatto un altro stadio: sediolini, servizi igienici, impianti elettrici, torri faro, pista di atletica, campo'. E' uno stadio degno di ospitare quest'anno la Champions, sperando di avere anche risultati sportivi entusiasmanti. Questo impianto e' per me motivo d'orgoglio per avere risolto un problema che non si sarebbe risolto nemmeno nel 3000".