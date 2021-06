De Maggio attacca Gattuso: "Non venga a farci la morale su ADL se poi si comporta così!"

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha così commentato la vicenda Rino Gattuso nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Ho difeso Gattuso quando tutti volevano mandarlo via, però poi ho notato delle sfumature. Ognuno nel suo lavoro può essere buono, meno buono. Poi esistono gli uomini. In tanti anni più vado avanti e più mi rendo conto che i grandi sono davvero grandi, quelli che invece vorrebbero diventare grandi hanno ancora da studiare. E Gattuso ha tanto da studiare. Ancelotti è il maestro, Gattuso era, è e resterà l'allievo. Il suo comportamento con la Fiorentina è stato brutto, poi non venga a farci la morale su De Laurentiis e i sondaggi con altri allenatori".