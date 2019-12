De Maggio avvilito: "Napoli troppo brutto per essere vero, è il momento di capire chi se la sente e chi no..."

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato la crisi nera del Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal: "E' avvilente la classifica del Napoli se si pensa che questa squadra è di gran lunga più forte dello scorso anno. Il Napoli è a -8 dalla zona Champions, è un momento troppo negativo per le aspettative della piazza. E' il momento di guardarsi negli occhi, di capire chi se la sente e chi no. Questo Napoli è troppo brutto per essere vero. La squadra avrebbe dovuto fare almeno dieci punti in più fin qui. E' sconcertante questo Napoli".