De Maggio: "Conte ha chiesto di anticipare la conferenza per evitare distrazioni alla vigilia"

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Conte ha voluto anticipare la conferenza stampa, ha chiesto alla società di farla oggi er evitare che domani, alla vigilia, possano esserci distrazioni perché è concentrato solo sulla prossima partita. Sono sicuro che parlerà soltanto della Juventus. Conte, di questo gruppo di calciatori, è più che entusiasta. Per questa rosa si butterebbe nel fuoco, proteggerà tutti fino alla morta perché ama questi calciatori".

