De Maggio: "La squadra è rimasta impressionata da Gilmour in allenamento"

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal: "Senza Antonio Conte gente come Buongiorno, McTominay, Lukaku e Gilmour non sarebbero mai arrivati e sarebbero andati via anche Kvaratskhelia e Di Lorenzo. La difesa a 4? Mi è piaciuta molto, è stato disintegrato Vlahovic. Bene Lobotka ed Anguissa, insomma ho visto un buon Napoli che è mancato solo nella finalizzazione perché son mancati Kvara e Lukaku.

McTominay? Gli spifferi che abbiamo da Castel Volturno ci dicono che il gruppo squadra è impressionato da Gilmour. Ngonge? C’è abbondanza in attacco e lo spazio per lui sarà col contagocce. Quei 18 mln li avrei dati a Conte per fargli scegliere un esterno a tutta fascia. Cajuste, Lindstrom, Natan, Traorè, Dendonker e Mazzocchi, tra questi solo Mazzocchi avrebbe scelto Conte. Meret? Le prossime tre le giocherà Caprile per via dell’infortunio. Conte? Solo lui può cambiare tutto il tridente a Torino, l’ho trovato fantastico, vede cose che noi non vediamo".