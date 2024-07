De Maggio: “Lukaku? Se torna quello dell’Inter sarebbe l’attaccante più forte della Serie A”

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal: “Spinazzola è fortissimo, con la cura Conte tornerà ad essere quello di anni fa. Stimo tanto questo calciatore, sono felice del suo arrivo in maglia azzurra.

Buongiorno? Conte intende partire in questo nuovo progetto concentrandosi sulla difesa. Rafa Marin mi dicono sia molto interessante, ma la priorità di Conte è Buongiorno. Ieri ho detto che c’è qualcosa da limare sul contratto di Buongiorno perchè i contratti del Napoli sono molto articolati. Il Torino vuole Gianluca Vigliotti del Napoli, Vagnati lo vuole a titolo definitivo, ma il Napoli lo cederebbe solo in prestito. Simeone può andare alla Lazio, Immobile andrà in Turchia e la Lazio cerca un numero 9.

Lukaku? Per me se torna quello dello scudetto dell’Inter diventerebbe il centravanti più forte della Serie A, più di Thuram e Vlahovic”.