De Maggio: "Motta ha pungolato Conte in conferenza, ma se lo fai ti può andar male..."

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato a Radio Goal: “Mi colpisce molto il fatto che Conte viva così la città che l’ha fatto innamorare. Mazzarri per esempio viveva a Pozzuoli, ma Sarri non l’ho mai visto a Napoli. Ancelotti e Spalletti l’hanno vissuta la città, ma mai come Conte che ama passeggiare in centro. Quando i tifosi lo vedono lui firma sempre autografi, va tutti i giorni in chiesa e fa colazione al bar. Mi hanno detto anche che è andato a Palazzo Mannaiuolo a visitare questa scala bellissima.

Thiago Motta? Secondo me ha voluto pungolare Conte dicendo che il Napoli ti attende sempre basso, ma se pungoli Conte magari ti può andar male. Conte è un mago di comunicazione, non fa giri di parole. Dorgu? La soluzione ideale sarebbe quella di prenderlo ora e lasciarlo a Lecce fino al termine della stagione”.