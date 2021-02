De Maggio ricorda: "ADL si scontrò anche con Reja e Mazzarri, ma poi restarono"

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione 'Radio Goal' si è espresso sulla questione De Laurentiis-Gattuso: "Ipotizzo che queste frizioni compattino ambiente e squadra in questo momento. Mi auspico che adesso non si parli di rottura e separazione, ma che ci soffermiamo sul campo. De Laurentiis ha avuto scontri anche con altri allenatori. Con Reja in passato volarono parole grosse, poi però si parlarono e la situazione fu chiarita. Con Mazzarri che non voleva rinnovare addirittura il presidente blindò Gasperini, poi le cose cambiarono e si rinnovò con Mazzarri per due anni".