De Maggio svela: “ADL furioso con Ramadani per il secco 'no' all’offerta di rinnovo per Koulibaly”

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal: “Vi svelo che De Laurentiis è furioso con Ramadani per il secco no alla proposta di rinnovo fatta dal Napoli per Koulibaly. Rifiutati 6 milioni netti a stagione per 5 anni, 30 milioni complessivi. Ramadani ha ribadito che questo sarà l’ultimo contratto di Koulibaly con il Napoli e De Laurentiis è una furia”.