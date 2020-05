De Magistris bacchetta De Luca: "Chiudere la Campania misura impraticabile, avrei fatto più tamponi..."

Nel corso dell'emergenza Coronavirus, sono state diverse le scaramucce politiche alle quali abbiamo assistito. Ancora una volta protagonista è Vincenzo De Luca, governatore della Campania, al quale dai microfoni di La7 sono arrivate le piccate dichiarazioni del sindaco di Napoli Luigi De Magistris: "Se il contagio rimane questo nel fine settimane, credo che la Campania sia in condizione di riaprire. Se ci sono migliaia di persone che camminano per strada, non vedo perché non possano anche andare al ristorante. Chiudere la Campania? È una misura impraticabile, semmai avrei fatto tamponi per tutti. Se dopo tre mesi ancora non riusciamo a dare mascherine e fare tamponi a tutti allora vuol dire che siamo ancora indietro sul piano sanitario".