De Magistris: "Da giugno riapriamo musei, parchi e spiagge! Chiudendo aumentano gli assembramenti..."

Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dando gli ultimi aggiornamenti circa l'emergenza Coornaivrus: "Dal primo giugno ci si potrà sposare dove lo si desidera. Vogliamo sbloccare il mondo del wedding, al fine di far lavorare anche fotografi e altre categorie. Dal 2 giugno riapriremo anche tutti i musei, con tante iniziative. In città si potrà andare in spiaggia, così come nei parchi con monopattini e biciclette se si vuole, a patto di tenere tutto pulito. Restringendo gli orari e chiudendo i vari luoghi, si aumenterebbero solo gli assembramenti".