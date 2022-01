De Napoli su Insigne: "Va a guadagnare tanto, peccato non abbia vinto quasi niente"

"Beato lui, è la prima considerazione che mi viene da fare". Nando De Napoli scherza ma fino ad un certo punto commentando il trasferimento di Insigne al Toronto. "Va a guadagnare tanto - dice a Tuttomercatoweb.com - peccato non abbia vinto quasi niente anche se comunque da qui a fine stagione può ancora lottare per lo scudetto. Ha fatto questa scelta, ha dato tutto al Napoli e i tifosi devono ringraziarlo".

Come è stata gestita la vicenda?

"De Laurentiis ha capito che Insigne ha ormai trent'anni e di fronte a certi stipendi ha fatto altre valutazioni. Insigne naturalmente ci va a guadagnare. E' un ottimo calciatore che ti può risolvere le partite però in Europa non è da Liverpool o United o Barcellona".

Quanto ci perde il Napoli?

"Dal punto di vsita tecnico certamente ci perde qualcosa ma i dirigenti avranno in mente come sostituirlo, sapranno cosa fare. Dispiace che parta".

E l'ambiente da qui a fine stagione come lo accoglierà in campo?

"Vedremo, è napoletano ed è un professionista serio che dà sempre il massimo però è normale che ad ogni palla che sbaglierà ci sarà chi avrà da ridire. Il napoletano o comunque chi gioca a casa sua deve dare sempre di più ma i fischi a volte fanno bene".