De Napoli tra i protagonisti di un murales per le Universiadi: "Sono andato a vederlo, è bellissimo"

Nando De Napoli, ex centrocampista del Napoli di Maradona, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, commentando il murales in fase di realizzazione per le Universiadi, che vede proprio l’ex azzurro tra i cinque protagonisti: “Questo murales mi ha fatto tanto piacere perché siamo tutti sportivi della Campania. Sono andato a vederlo da vicino e Jorit sta facendo un bellissimo lavoro. Centrocampo? Io ricordo che noi vincemmo lo scudetto grazie all’arrivo di Romano a novembre, la ciliegina sulla torta, per implementare il reparto formato da me e Bagni. Credo che ora al Napoli manchi proprio un regista centrale, uno che fa girare bene la squadra”.