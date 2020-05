De Nicola: "Dubbi sul comitato tecnico-scientifico. Serve consultare i medici di calcio"

Alfonso De Nicola, ex responsabile dello staff sanitario del Napoli ha parlato nel corso di Maracanà in merito alla ripresa della Serie A: "C'è uno scarico di responsabilità di chiunque può prendersi una qualunque responsabilità. Come medici del calcio abbiamo sempre cercato che ci fosse un contratto da parte dei club. E ora che facciamo, scarichiamo le responsabilità ai medici del calcio?

DUBBI - "Ho dubbi sul comitato tecnico-scientifico, che non può stabilire le difficoltà di una società di calcio nell'applicare certe normative. Prima vanno consultati i medici di calcio. Ci sarà da fare degli investimenti strutturali importanti. Come fa una società che ce la fa a malapena ad andare avanti a fare tutte le cose del protocollo? Non ci hanno neanche pensato forse a interpellarci. Castellacci è il nostro riferimento, non so perché non è stato consultato. Forse non hanno voluto ascoltarlo o si sono semplicemente dimenticati".