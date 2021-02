De Nicola: "Hamsik un ragazzo eccezionale, non lo dimenticherò mai. Sull'infortunio di Manolas..."

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli.

Sull’infortunio di Manolas: “Visto il suo infortunio c’è sempre un interessamento legamentoso della capsula articolare quindi è chiaro che bisogna stare sempre attenti ma in tre settimane credo che ce la faccia a tornare, non prima.

Su Hamsik: Era uno che si applicava tantissimo nell'allenamento, in tutte le manifestazioni della squadra, in qualsiasi cosa. Io mi ricordo sempre e non me lo potrò mai dimenticare che feci una festa di compleanno e venne solo lui come. Quando si trattava di lavoro era lavoro era maniacale. Io non me lo dimenticherò mai, era un ragazzo eccezionale”.