De Paola: "A Napoli la tensione cova sotto la cenere, il colpo di ADL è solo una tregua"

Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport, nel suo editoriale per Sportitalia ha parlato anche del Napoli e dei suoi tifosi: "No, i tifosi non sbagliano mai, soprattutto quelli del Napoli che dopo le partenze di Mertens, Insigne, Koulibaly, Fabian Ruiz e Ospina avevano criticato, con lungimiranza, sia Spalletti che De Laurentiis (invitato a percorrere la A16 direzione Bari). Il tempismo eccezionale gli ha consegnato lo scudetto proprio alla fine di quella stagione cominciata con la contestazione sin dal ritiro estivo. Dai, come fai a prendertela con i tifosi. Loro sono istintivi, siete voi giornalisti a seminare polemiche, ad esempio su Conte.

In realtà la tensione cova sotto la cenere. Il colpo messo a segno da De Laurentiis portando l’ex juventino alla sua corte ha certamente placato i moti di rivalsa dopo l’ultima stagione deludente, ma è solo una tregua in attesa che parlino i risultati. Per esempio, che il Napoli non debba lottare per lo scudetto fin dal prossimo campionato è durissima da digerire. Vedremo".