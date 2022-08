De Paola: "Dichiarazioni pesanti di Spalletti su Meret, non ha fiducia in lui"

Paolo De Paola, ex direttore del Corriere dello Sport e di Tuttosport, ospite dell’editoriale di TMW Radio

TuttoNapoli.net

Paolo De Paola, ex direttore del Corriere dello Sport e di Tuttosport, ospite dell’editoriale di TMW Radio.

In un mercato in cui Spalletti ha perso tanti giocatori importanti, il tecnico vuole due portieri di livello, è andato via Ospina e potrebbe arrivare Kepa. Lo spagnolo è il nome giusto per il Napoli?

“Si sta facendo un film a Napoli, le dichiarazioni di Spalletti su Meret non aiutano. Sono dichiarazioni pesanti e se te allenatore metti in discussione la tecnica del portiere vuol dire che non hai fiducia in lui. È un cane che si morde la coda, se si toglie fiducia al giocatore e lui fa degli interventi approssimativi la situazione non migliora. Certamente il portiere è un punto debole di questa squadra, ma ce ne sono anche altri. Servirà trovare un’amalgama in difesa dopo l’addio di Koulibaly, ma anche in attacco. Il Napoli deve ritrovare un assetto stabile dopo le partenze pesantissime di questa estate”.

Gli ultimi due pareggi contro Adana e Maiorca hanno evidenziato che si produce e si segna poco in attacco.

“La squadra in questo momento è concentrata sul non commettere errori, questo ti toglie serenità in attacco. Quando non hai fiducia e certezze nel reparto difensivo ti concentri solo in quella fase e pensi meno all’attacco. Anche questi “pareggini” possono essere indicativi, bisogna vedere cosa è successo. Sono usciti giocatori molto forti e sono arrivati dei giovani che vanno inseriti. Sicuramente le finanze hanno avuto un grande vantaggio, da un punto di vista economico bisogna fare i complimenti al Napoli. Per il discorso competitivo, invece, c’è un grande punto di domanda”.