Podcast De Paola: "Figuriamoci cosa potrà diventare il Napoli col rientro degli infortunati"

vedi letture

Il direttore Paolo De Paola è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nel settimanale appuntamento con l'Editoriale, per parlare dei temi principali della Serie A.

Si è ormai creata una frattura decisiva fra le prime tre e le altre?

"Assolutamente sì. Il vantaggio delle prime tre, che hanno anche una partita da recuperare, mi sembra quasi incolmabile. la Juventus deve ormai concentrarsi sulla lotta Champions e mangiarsi le mani per ciò che ha buttato via contro il Lecce".

Il Napoli invece che segnale ha lanciato nella vittoria contro la Lazio?

"Figuriamoci che cosa potrà diventare questa squadra con il rientro dei tanti infortunati. Il merito va a a Conte, che non ruberà l'occhio per il gioco, ma per il dominio del campo è ineccepibile. Questa è pur sempre bellezza. Nel momento in cui non fai respirare gli avversari, controlli il gioco e hai la supremazia stai facendo bene. Il tutto contro un avversario che è sembrato facile da superare, ma che non lo è in realtà".

Inter-Napoli potrà essere lo snodo scudetto per eccellenza?

"Sarà questa la partita in cui capiremo chi potrà essere l'eletta, anche se poi non è detto che debba essercene per forza una. Attenzione poi anche al Milan, che sornione rimane lì, libero da impegni europei e pronto a dare fastidio a chiunque. L'inter mi ha impressionato con il Bologna per la pressione che ha esercitato contro una squadra ben allenata. I nerazzurri l'hanno vinta proprio su quel piano e in più, il fatto che Chivu non fosse soddisfatto dopo mezz'ora fa capire che la salita di gradini dell'Inter è stata notevole. La sfida di San Siro del prossimo weekend sarà sicuramente interessante".