De Paola: "Il Napoli di Spalletti è la più grande rivoluzione del calcio dopo il Milan di Sacchi"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista: "Napoli-Milan? Per i rossoneri dovrebbe essere più importante quello di Champions. Il campionato è stato brutto finora, tutti sono tornati in discussione: da Pioli a Maldini, passando per Massara. E' chiaro che la qualificazione in Champions è necessaria, ma la Champions stessa può mettere tutto a posto. Il campionato è un terreno di rivalsa dei giocatori, come Leao o chi altro. In Europa invece vediamo un'altra squadra, un altro Milan. La Champions cambia gli equilibri tra Napoli e Milan? In Champions vedremo due partite completamente diverse, con motivazioni a loro volta diverse. Il Napoli è lanciatissimo, ma bisognerà vedere quanto sarà cattivo nel voler inseguire un qualcosa che diventa record passando di turno in turno. E sarebbe un di più, visto che lo Scudetto è l'obiettivo primario. Il Milan, invece, può far valere un riscatto totale rispetto al campionato e aggiustare la stagione con Champions.