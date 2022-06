De Paola: "Il primo errore è stato Insigne, ADL uno sforzo per Mertens potrebbe farlo"

"Mertens ha veramente dentro di sé un qualcosa di napoletano, ama davvero la città".

Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport e Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Credo che Koulibaly se lascerà il Napoli andrà all’estero, la destinazione Juve la vedo molto difficoltosa per tanti motivi. La tifoseria non è spaccata, la maggioranza è critica però molti riconoscono a De Laurentiis il fatto che il Napoli nell’ultimo decennio è sempre stato nella parte alta della classifica. Ma può bastare questo? Io dico di no, perché il calcio non può essere paragonato ad una gestione condominiale. Se al calcio levi il sogno togli tutto. E’ stato emblematico quando De Laurentiis ha detto: ‘Cosa mi mette in più se vinco due scudetti come Ferlaino’.

De Laurentiis dovrebbe accontentare Mertens? Il primo errore è stato Insigne, avrei fatto qualcosa in più per il capitano come lo farei per Mertens. Non puoi ogni tre anni ricostruire una squadra e un amore. Mertens ha veramente dentro di sé un qualcosa di napoletano, ama davvero la città. Il ragazzo non chiede una cifra esagerata, il Napoli uno sforzo potrebbe farlo”.