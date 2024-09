Podcast De Paola: "La Juventus ha una solidità economica che in Italia nessun'altra ha"

Durante l'appuntamento odierno con L'Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Paolo De Paola. Queste le sue parole: “L’Italia ha ben battuto la Francia, seppur quest’ultima sia apparsa molto disordinata, Gli Azzurri potevano fare almeno altri due gol. Adesso bisognerà capire quanto il merito dell’Italia sia reale rispetto ai demeriti degli avversari. Ci sono comunque state idee molto chiare dopo lo svarione iniziale. Spalletti ha ridato ordine alle cose, si è ritrovato con questa squadra. Era come se avessimo perso uno spartito musicale, ma ora ogni giocatore si è ritrovato a suo agio nel proprio ruolo. Il peso specifico della Francia a livello di valore è gigantesco rispetto al nostro, eppure nei duelli i nostri hanno quasi fatto sempre meglio. Anche Calafiori è stato eccezionale, così come Tonali e Dimarco. Tutti i giocatori che si sono visti sono apparsi in grande spolvero”.

Kean è una scommessa che può essere vinta dalla Fiorentina?

“Ci sono dei giocatori che vanno sfruttati per le caratteristiche che possono offrire alla squadra. Kean non è un goleador o un attaccante completo, ma è un giocatore che permette di mantenere il possesso palla e di far salire la squadra. Non aspettiamoci un atteggiamento da attaccante puro, perché non lo è”.

Cosa pensa delle dichiarazioni di Commisso riguardo a vittorie dello scudetto da parte di squadre indebitate?

“Su queste cose penso che oggi tocca una squadra, domani tocca ad un’altra. Si tratta di vita, di economia che circola. La Juventus sicuramente ha una solidità economica che non ha nessun’altra. Ha una famiglia solida alle spalle che riesce a sopperire alle difficoltà quando ce n’è bisogno”.

Da non dimenticare un abbraccio a Totò Schillaci.

“Assolutamente, ci uniamo al pensiero. Siamo stati colpiti un po’ dalle notizie delle ultime ore, anche se il comunicato della famiglia ci tranquillizza. Un giocatore e un personaggio della nostra vita sta combattendo una battaglia difficile. Gli siamo vicini”.