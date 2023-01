De Paola: "Maradona numero 1, ha realizzato l’impresa più incredibile di ogni epoca"

"Propongo i miei undici migliori giocatori nella storia del calcio rigorosamente in ordine di valore".

Nel suo editoriale sul sito di Sportitalia, l'ex direttore di Tuttosport Paolo De Paola scrive: "Propongo i miei undici migliori giocatori nella storia del calcio rigorosamente in ordine di valore: Maradona, Pelè, Messi, Di Stefano, Cristiano Ronaldo, Cruijff, Platini, Van Basten, Baggio, Ronaldo, Mbappè. L’essenza del calcio è la sublimazione di ciò che lascia nella memoria collettiva. Un calciatore non si giudica per il palmares o per l’epoca in cui è vissuto. Né, tantomeno, perché buono o cattivo esempio. Il calcio non è morale, ma pura estetica abbinata a risultati e superamento del limite.