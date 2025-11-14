De Paola su Conte: "Gasp non entra nella testa dei suoi, ma la Roma ha un gioco di squadra"

Paolo De Paola a Sportitalia ha commentato la stagione del Napoli e si è soffermato in modo particolare sul lavoro dell'allenatore: "Conte è riuscito nell'impresa di rimanere da solo. L'unico a difenderlo ufficialmente è De Laurentiis. Il suo problema è uno: è incapace di gestire i due traguardi, Champions e campionato. L'ansia Champions lo ha mandato in crisi.

L'ossatura della squadra è la stessa ma ora non rende al massimo. Dico a Conte che non si deve solo entrare nella testa dei giocatori perché anche tatticamente l'allenatore deve dare qualcosa. Gasperini non entra nella testa dei giocatori, li mette bene in campo e fa emergere un gioco di squadra. Del Napoli dell'anno scorso non c'è nulla ora".