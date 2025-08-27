De Paola: "Vi dico perché il 5-0 dell'Inter può far bene al Napoli"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto il giornalista Paolo De Paola: “Il Napoli sta evolvendo, a Sassuolo mi ha colpito. Conte non è rimasto ancorato a vecchi concetti di gioco, si è adeguato bene ai suoi migliori giocatori. Ha messo in campo i più bravi e a centrocampo ha trovato la formula vincente col 4-1-4-1. L’inserimento di De Bruyne è già meraviglioso, ha dato il motore ad una nuova squadra. Ha fatto subito la differenza. Hojlund? Il Napoli ne ha bisogno dannatamente, soprattutto in Champions. Servono quei calciatori lì per brillare, perché bisogna mettere a disposizione il maggior numero di talenti possibile. Il Napoli può fare un percorso brillante e interessante in Europa, senza negligere lo Scudetto. Gli azzurri hanno tanta qualità in tutti i reparti, con l’imbarazzo della scelta.

Le altre? Ben venga il 5-0 dell’Inter, toglie pressione dalle spalle del Napoli. Avere una concorrente forte, fa soltanto bene al Napoli e a Conte. L’Inter si è liberata dalla gabbia tattica di Inzaghi, ora con Chivu è più propositiva. Questo distoglie l’attenzione dal Napoli e aiuta. Milan e Juventus le vedo più distaccate, nei rossoneri non vedo coesione tra le varie parti tecniche. I bianconeri sono partiti bene, ma hanno ancora un po’ di problemi da dover sistemare. Poi segnalo un Como che fa davvero paura, che con Fiorentina e Roma possono diventare delle schegge impazzite nella zona Europa. Dualismo Meret-Milinkovic? Meret è un ottimo portiere, nonostante l’etichetta ingiustamente datagli dall’ambiente. Ha grande personalità. Il dualismo, però, lo ha creato Conte e non i giornalisti”.