De Sanctis a TN: "A Napoli esperienza incredibile, chi ama non dimentica! Spero valga lo stesso per i tifosi..."

Morgan De Sanctis, attuale team manager della Roma ed ex portiere del Napoli, è tra i premiati a "Inside The Sport", primo premio nazionale organizzato dal Movimento Cristiano Lavoratori. Nella sua intervista a Tuttonapoli.net parla anche del suo passato: "Ricordi a Napoli? Ho vissuto quattro anni meravigliosi dove siamo sempre cresciuti. Un'esperienza bellissima. Com'è che si dice, chi ama non dimentica. Il mio ricordo è incredibile e spero che lo stesso valga per i tifosi nei miei confronti".